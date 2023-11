La definizione e la soluzione di: Allacciatura di sicurezza per chi deve lavorare sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : BRACA

Significato/Curiosita : Allacciatura di sicurezza per chi deve lavorare sospeso

devi lavoro e sospeso" />Paolo Braca (Giulianova, 30 luglio 1944) è un ex calciatore italiano, di ruolo mezzala. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

