La Soluzione ♚ La parte della scarpa con l allacciatura La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TOMAIA .

Significato della soluzione per: La parte della scarpa con l allacciatura La tomaia o meno comunemente tomaio è la parte superiore di una calzatura. I materiali più comunemente usati per realizzarla sono il cuoio, la plastica o il tessuto. È formata da un pezzo sagomato, attaccato alla suola tramite cucitura o incollaggio. Il suo nome deriva dalla parola greca tomàrion che significa pezzetto tagliato. Italiano: Sostantivo: tomaia ( approfondimento) f sing (pl.: tomaie) . (abbigliamento) parte superiore della scarpa, generalmente di cuoio, che fascia il piede. Sillabazione: to | mà | ia. Pronuncia: IPA: /to'maja/ . Etimologia / Derivazione: dal greco medievale tµ ossia "pezzo di cuoio" .

