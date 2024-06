Lavorare con ago e filo

: . La macchina per cucire o macchina da cucire, o, soprattutto in ambito industriale, cucitrice, è un'apparecchiatura meccanica o elettromeccanica impiegata per unire mediante una cucitura, stoffe o pelli attraverso il passaggio di uno o più fili di cotone o altri materiali per mezzo di un ago oscillante in modo alternato dall'alto verso il basso.

Italiano: Verbo: Transitivo: cucire (vai alla coniugazione) . congiungere pezzi di panno, tela, cuoio e altro mediante un filo passato per essi con l'ago. stringere intimamente, di relazioni personali. macchina da cucire: apparecchio meccanico per la cucitura di tessuti di ogni genere. Sillabazione: cu | cì | re. Pronuncia: IPA: /ku'ti.re/ . Etimologia / Derivazione: dal latino consuere, formato da con- e da suere cioè "cucire" .