Una macchina per lavorare i metalli

: Il tornio è una macchina utensile (anche detta tornitrice) utilizzata per la lavorazione di un pezzo assialsimmetrico posto in rotazione. . La lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta tornitura.

Italiano: Sostantivo: tornio ( approfondimento) m sing (pl.: torni) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) macchina meccanica o elettromeccanica per la lavorazione di tondini in legno o metallo, mediante asportazione di materiale (truciolo). Impiegando un tornio è possibile ottenere superfici cilindriche, coniche, forature, alesature, sfacciature, filettature (impanature). È costituito da un banco in ghisa nel quale han sede le guide e l'impianto elettrico/idraulico (per il liquido di raffreddamento utensili), una testa motrice che alloggia un mandrino il quale serra il pezzo da lavorare, una controtesta alloggiante la contropunta, ed un carrello a mobilità manuale o semiautomatica il quale sorregge i porta utensili quell'operaio sta lavorando al tornio.