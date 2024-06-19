Deve sostenere un esame statale nei cruciverba: la soluzione è Maturando

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deve sostenere un esame statale' è 'Maturando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATURANDO

Curiosità e Significato di Maturando

Vuoi sapere di più su Maturando? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Maturando.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Coloro che devono sostenere gli esami di diploma stataleSigla da bilancio stataleUna sigla da bilancio stataleL esame che precede l oraleAttento esame lunga riflessione

Come si scrive la soluzione Maturando

Hai trovato la definizione "Deve sostenere un esame statale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Maturando:
M Milano
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
O Otranto

