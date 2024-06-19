Deve sostenere un esame statale nei cruciverba: la soluzione è Maturando
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deve sostenere un esame statale' è 'Maturando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MATURANDO
Curiosità e Significato di Maturando
Vuoi sapere di più su Maturando? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Maturando.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Coloro che devono sostenere gli esami di diploma stataleSigla da bilancio stataleUna sigla da bilancio stataleL esame che precede l oraleAttento esame lunga riflessione
Come si scrive la soluzione Maturando
Hai trovato la definizione "Deve sostenere un esame statale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Maturando:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L A L A A
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.