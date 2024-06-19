L indirizzo che si deve seguire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L indirizzo che si deve seguire' è 'Direttiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRETTIVA

Perché la soluzione è Direttiva? Una direttiva indica la guida o l'orientamento da seguire per raggiungere un obiettivo. È un comando o un'indicazione che stabilisce come agire in determinate situazioni. La sua funzione è fornire indicazioni chiare per orientare le scelte e le azioni. In molte situazioni, una direttiva aiuta a mantenere il percorso corretto e a evitare deviazioni indesiderate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L indirizzo che si deve seguire" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L indirizzo che si deve seguire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "L indirizzo che si deve seguire" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L indirizzo che si deve seguire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Direttiva:

D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L indirizzo che si deve seguire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

