La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Legarsi per calarsi dall alto' è 'Imbracarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBRACARSI

Curiosità e Significato di Imbracarsi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Imbracarsi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Imbracarsi? Imbracarsi significa indossare un'imbracatura, ovvero un dispositivo di sicurezza composto da cinghie e fibbie che permette di legarsi e calarsi dall’alto in modo sicuro. È un termine comunemente usato in arrampicata, lavori in quota o attività che richiedono protezione contro le cadute. Insomma, è il modo per garantirsi sicurezza durante operazioni in altezza.

Come si scrive la soluzione Imbracarsi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Legarsi per calarsi dall alto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

