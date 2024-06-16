Ha un Consiglio di Sicurezza

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ha un Consiglio di Sicurezza' è 'Onu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONU

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Ha un Consiglio di Sicurezza nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Onu

Se la definizione "Ha un Consiglio di Sicurezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Onu'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ha un Consiglio di Sicurezza

Ha un Consiglio di Sicurezza Risposta: ONU

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: O__

O__ Inizia con: O

O Finisce con: U

Le 3 lettere della soluzione

O Otranto N Napoli U Udine

La soluzione 'Onu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha un Consiglio di Sicurezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.