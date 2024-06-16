Ha un Consiglio di Sicurezza
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ha un Consiglio di Sicurezza' è 'Onu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ONU
Ha un Consiglio di Sicurezza nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Onu
Se la definizione "Ha un Consiglio di Sicurezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Onu'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha un Consiglio di Sicurezza
- Risposta: ONU
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: O__
- Inizia con: O
- Finisce con: U
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Onu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha un Consiglio di Sicurezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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