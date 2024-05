La Soluzione ♚ Lavorare di badile La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCAVARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCAVARE

Significato della soluzione per: Lavorare di badile Il tasso (Meles meles Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro della famiglia Mustelidae. È specie protetta. La specie è nota anche col nome di tasso comune o tasso europeo, per evitare di ingenerare confusione con altre specie di tasso (come il tasso americano o il tasso del miele), in quanto questi animali abitano appunto gran parte d'Europa, oltre che alcune porzioni del Medio Oriente e dell'Asia centrale. Italiano: Verbo: Transitivo: scavare (vai alla coniugazione) . ricavare o estendere un buco nel terreno, o in un corpo solido o su un qualche supporto mediante l'asportazione di terra o altro materiale. (senso figurato) indagare, approfondire un tema o una questione lo psicologo ha scavato nel passato dell'assassino.. Sillabazione: sca | và | re. Pronuncia: IPA: /ska'vare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino excavare, infinito presente attivo di excavo composto da ex- e cavo ossia "rendere cavo" .

