Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBRACA

Significato/Curiosita : Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli

Via ferrata ricci che sale alla vetta orientale, difficoltà eea (casco, imbraco e set da ferrata), e il sentiero attrezzato che raggiunge il bivacco andrea... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

