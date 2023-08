In comune ha un ruolo simile a quello di ministro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In comune ha un ruolo simile a quello di ministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSESSORE

Significato/Curiosita : In comune ha un ruolo simile a quello di ministro

Volte ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due volte ministro delle finanze; due volte ministro dell'interno, la prima a soli trentacinque... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. assessore (dal latino assessor, "chi siede accanto", da assidere) indica un funzionario incaricato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

