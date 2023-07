Ha un ruolo importante nel giornale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un ruolo importante nel giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CAPOREDATTORE

Significato/Curiosita : Ha un ruolo importante nel giornale

Il giornale (disambigua). il giornale (dalla fondazione sino al 1983 il giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a milano nel 1974... Sugli altri membri della redazione. il caporedattore centrale in particolare si distingue dagli altri caporedattori per le funzioni di coordinamento del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

