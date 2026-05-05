Stendardo di un comune italiano

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stendardo di un comune italiano' è 'Gonfalone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONFALONE

Perché la soluzione è Gonfalone? Il gonfalone è il simbolo ufficiale di un comune italiano, un drappo di stoffa decorato con elementi che rappresentano la storia, la cultura e le tradizioni della comunità. Esso viene esposto durante cerimonie pubbliche, eventi ufficiali e feste civiche, rafforzando l’identità locale e il senso di appartenenza dei cittadini. Il gonfalone varia da comune a comune, distinguendosi per colori, simboli e disegni specifici che ne sottolineano l’unicità. La sua presenza è fondamentale per l’unità e l’immagine istituzionale del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stendardo di un comune italiano". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Stendardo di un comune italiano nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gonfalone

La soluzione associata alla definizione "Stendardo di un comune italiano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stendardo di un comune italiano" conferma che la soluzione 'Gonfalone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gonfalone

G Genova O Otranto N Napoli F Firenze A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stendardo di un comune italiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gonfalone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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