Un ruolo centrale a basket

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ruolo centrale a basket' è 'Pivot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIVOT

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Perché la soluzione è Pivot? Nel gioco del basket, il PIVOT è una figura fondamentale che permette di mantenere il controllo della palla e di creare opportunità offensive. Questa posizione consente al giocatore di ruotare intorno a un piede stabile, facilitando passaggi, tiri o penetrazioni verso il canestro. La presenza del PIVOT nel campo aiuta a mantenere l'equilibrio della squadra, offrendo una rete di sicurezza nelle situazioni di pressione. La sua capacità di adattarsi alle diverse fasi di gioco ne fa un elemento strategico imprescindibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ruolo centrale a basket". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un ruolo centrale a basket nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pivot

La soluzione associata alla definizione "Un ruolo centrale a basket" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ruolo centrale a basket" conferma che la soluzione 'Pivot' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pivot

P Padova I Imola V Venezia O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ruolo centrale a basket" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pivot' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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