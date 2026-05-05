Alcaloide simile alla caffeina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alcaloide simile alla caffeina' è 'Teina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEINA

Perché la soluzione è Teina? La teina è una sostanza naturale che si trova nelle foglie di alcune piante, come il tè, ed è chimicamente affine alla caffeina. Entrambe appartengono alla famiglia degli alcaloidi, composti organici con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale. La presenza di teina nel tè contribuisce alla sensazione di energia e di maggiore attenzione dopo la sua assunzione. La sua azione è simile a quella della caffeina, ma in modo più delicato e prolungato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcaloide simile alla caffeina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Alcaloide simile alla caffeina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Teina

Quando la definizione "Alcaloide simile alla caffeina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcaloide simile alla caffeina" conferma che la soluzione 'Teina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Teina

T Torino E Empoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcaloide simile alla caffeina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sostanza affine alla caffeinaL eccitante contenuto nel tèLa caffeina... altrimentiÈ simile alla caffeinaÈ simile alla tellinaFavoloso animale simile a un cavalloÈ simile al mastinoÈ simile alla seppia