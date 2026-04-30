Un albero simile al platano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un albero simile al platano' è 'Acero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACERO

Perché la soluzione è Acero? L'acero è un albero che si distingue per le sue foglie a forma di ventaglio e per la corteccia liscia di colore grigiastro. Cresce principalmente in zone temperate e si riconosce anche grazie ai semi alati che cadono in autunno. Questo albero, simile al platano, presenta un portamento maestoso e una chioma densa, offrendo ombra durante le calde giornate estive. La sua presenza contribuisce a creare paesaggi naturali di grande bellezza e varietà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un albero simile al platano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un albero simile al platano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Acero

Per risolvere la definizione "Un albero simile al platano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un albero simile al platano" conferma che la soluzione 'Acero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acero

A Ancona C Como E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un albero simile al platano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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