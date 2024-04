La Soluzione ♚ Che ha aspetto simile ad un tessuto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Che ha aspetto simile ad un tessuto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TELATO

Curiosità su Che ha aspetto simile ad un tessuto: Vedi denim (disambigua). il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore grigio ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati... Il nastro adesivo telato (noto anche come nastro adesivo americano o con i nomi inglesi duct tape o duck tape) è un tipo di nastro adesivo applicato a pressione, particolarmente resistente in quanto munito di un rinforzo di tessuto e tipicamente reso impermeabile da un rivestimento di polietilene. Esistono diverse tipologie di nastro telato, anche a seconda del diverso tipo di tela impiegata, spesso progettate per differenti applicazioni, tra le quali il gaffer tape, facilmente rimovibile, o il nastro resistente alle alte temperature, adatto per l'applicazione in impianti di ventilazione e riscaldamento. Il nastro è tipicamente di colore ...

