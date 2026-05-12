Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola' è 'Centrattacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CENTRATTACCO
Perché la soluzione è Centrattacco? Il ruolo di John Charles e di Silvio Piola si collegava strettamente alla posizione di centrattacco, fondamentale nel calcio per la finalizzazione delle azioni offensive. Entrambi erano attaccanti di grande spessore, capaci di segnare con grande abilità e di creare occasioni per i compagni. La loro presenza in campo influenzava notevolmente le strategie delle squadre, contribuendo a determinare l'andamento delle partite. La loro influenza ha lasciato un segno importante nella storia di questo ruolo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Centrattacco
Quando la definizione "Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola" conferma che la soluzione 'Centrattacco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Centrattacco
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era il ruolo di John Charles e di Silvio Piola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Centrattacco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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