Mammifero simile al castoro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammifero simile al castoro' è 'Lontra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONTRA

Perché la soluzione è Lontra? La lontra è un mammifero appartenente alla famiglia dei mustelidi, molto simile al castoro per alcune caratteristiche fisiche e comportamentali. Ha un corpo snello e una pelliccia impermeabile che gli permette di vivere in ambienti acquatici come fiumi e laghi. La lontra si distingue per la sua agilità in acqua e per l’abilità di nuotare velocemente, utilizzando le zampe corte e la coda robusta. La sua presenza è spesso indice di un ecosistema sano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammifero simile al castoro". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Mammifero simile al castoro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lontra

Per risolvere la definizione "Mammifero simile al castoro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammifero simile al castoro" conferma che la soluzione 'Lontra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lontra

L Livorno O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammifero simile al castoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lontra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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