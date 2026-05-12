Il comune di cui fa parte Porto Rotondo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il comune di cui fa parte Porto Rotondo' è 'Olbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLBIA

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Perché la soluzione è Olbia? Olbia è una città situata nel nord-est della Sardegna, nota per il suo porto vivace e strategico. Essa rappresenta un importante centro commerciale e turistico, grazie alla sua posizione e alle sue infrastrutture. Olbia si distingue anche per il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni locali che affascinano visitatori da tutto il mondo. Inoltre, funge da porta d'accesso a molte delle meraviglie naturali dell'isola. La sua storia e la sua crescita la rendono un punto di riferimento nel contesto regionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il comune di cui fa parte Porto Rotondo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il comune di cui fa parte Porto Rotondo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olbia

La definizione "Il comune di cui fa parte Porto Rotondo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il comune di cui fa parte Porto Rotondo" conferma che la soluzione 'Olbia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Olbia

O Otranto L Livorno B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il comune di cui fa parte Porto Rotondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Olbia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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