Pianta dai fiori di diversi colori

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pianta dai fiori di diversi colori' è 'Petunia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETUNIA

Perché la soluzione è Petunia? La petunia è una pianta ornamentale molto apprezzata per i suoi fiori colorati e vivaci. Cresce facilmente in vari ambienti, adattandosi bene a giardini e balconi, donando un tocco di allegria e freschezza agli spazi esterni. I suoi fiori, di differenti tonalità, creano un effetto visivo piacevole e armonioso. La cura della pianta richiede attenzione, ma il risultato ripaga con la sua fioritura abbondante. La petunia è senza dubbio una delle piante più amate per decorare ambienti esterni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta dai fiori di diversi colori". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pianta dai fiori di diversi colori nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Petunia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pianta dai fiori di diversi colori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta dai fiori di diversi colori" conferma che la soluzione 'Petunia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Petunia

P Padova E Empoli T Torino U Udine N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta dai fiori di diversi colori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Petunia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pianta dai fiori a imbutoSolanacea sudamericana dai fiori spesso violettiUna pianta dai fiori di diversi coloriBella pianta ornamentale dai fiori di vari coloriPianta dai fiori di colori vivaciPianta dai fiori violaUna pianta ornamentale dai fiori gialli