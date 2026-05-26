Cantano improvvisando strofette con i fiori

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Cantano improvvisando strofette con i fiori' è 'Stornellatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORNELLATORI

Perchè la soluzione è Stornellatori? Gli stornellatori sono artisti che improvvisano brevi strofe, spesso ispirate ai fiori e alla natura. La loro abilità sta nel creare versi spontanei, pieni di ritmo e passione, che catturano l’attenzione di chi ascolta e rendono ogni performance unica e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cantano improvvisando strofette con i fiori nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Stornellatori

La soluzione associata alla definizione "Cantano improvvisando strofette con i fiori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stornellatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cantano improvvisando strofette con i fiori

Cantano improvvisando strofette con i fiori Risposta: STORNELLATORI

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: S____________

S____________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 13 lettere della soluzione

S Savona T Torino O Otranto R Roma N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Stornellatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cantano improvvisando strofette con i fiori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.