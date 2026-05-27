Pianta da salotto dalle grandi foglie

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pianta da salotto dalle grandi foglie' è 'Ficus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FICUS

Perchè la soluzione è Ficus? Il ficus è una pianta da salotto molto apprezzata per le sue grandi foglie verdi e lucide. Perfetta per decorare gli ambienti interni, dona un tocco di natura e freschezza. La sua presenza rende gli spazi più vivaci e accoglienti, creando un'atmosfera rilassante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pianta da salotto dalle grandi foglie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ficus

La definizione "Pianta da salotto dalle grandi foglie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ficus'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pianta da salotto dalle grandi foglie

Pianta da salotto dalle grandi foglie Risposta: FICUS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: F____

F____ Inizia con: F

F Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze I Imola C Como U Udine S Savona

La soluzione 'Ficus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianta da salotto dalle grandi foglie". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.