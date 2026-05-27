Pianta da salotto dalle grandi foglie
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SOLUZIONE: FICUS
Perchè la soluzione è Ficus? Il ficus è una pianta da salotto molto apprezzata per le sue grandi foglie verdi e lucide. Perfetta per decorare gli ambienti interni, dona un tocco di natura e freschezza. La sua presenza rende gli spazi più vivaci e accoglienti, creando un'atmosfera rilassante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pianta da salotto dalle grandi foglie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ficus
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pianta da salotto dalle grandi foglie
- Risposta: FICUS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ficus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianta da salotto dalle grandi foglie". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pianta da salotto con grandi foglie lustre Pianta d appartamento con grandi foglie Pianta a grandi foglie Una pianta da salotto Pianta con foglie spinose
Altre definizioni collegate
Con pianta: Germoglio che si interra per far nascere una pianta
Con salotto: Pigroni da salotto
Con grandi: Abitante di un isola delle Grandi Antille