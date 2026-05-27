Pianta da salotto dalle grandi foglie

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pianta da salotto dalle grandi foglie' è 'Ficus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FICUS

Perchè la soluzione è Ficus? Il ficus è una pianta da salotto molto apprezzata per le sue grandi foglie verdi e lucide. Perfetta per decorare gli ambienti interni, dona un tocco di natura e freschezza. La sua presenza rende gli spazi più vivaci e accoglienti, creando un'atmosfera rilassante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pianta da salotto dalle grandi foglie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ficus

La definizione "Pianta da salotto dalle grandi foglie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ficus'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pianta da salotto dalle grandi foglie
  • Risposta: FICUS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
C Como
U Udine
S Savona

La soluzione 'Ficus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianta da salotto dalle grandi foglie". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con salotto: Pigroni da salotto 

Con grandi: Abitante di un isola delle Grandi Antille 