La pianta delle pannocchie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La pianta delle pannocchie' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAIS

Perché la soluzione è Mais? Il MAIS è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Graminacee, coltivata principalmente per i suoi chicchi commestibili. Questa pianta si distingue per la sua crescita rigogliosa e i lunghi steli che sostengono le pannocchie, che contengono i semi destinati all’alimentazione umana e animale. La pianta si sviluppa con foglie larghe e una struttura robusta, adattandosi a diverse condizioni climatiche. La presenza di pannocchie è il segno evidente della maturazione del MAIS.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta delle pannocchie". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La pianta delle pannocchie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mais

Questa pagina è dedicata alla definizione "La pianta delle pannocchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta delle pannocchie" conferma che la soluzione 'Mais' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mais

M Milano A Ancona I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta delle pannocchie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mais' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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