Bella pianta ornamentale dai fiori di vari colori

Sostantivo

Curiosità su: Begonia L. è un genere di piante di origine tropicale della famiglia Begoniaceae, che comprende circa 1.900 specie, la quasi totalità di tutte le specie appartenenti alla famiglia. A queste specie botaniche vanno aggiunti quasi altrettanti ibridi e molteplici cultivar orticole. Sono generalmente piante perenni, spesso coltivate in vaso o in giardino come piante ornamentali per la bellezza dei fiori e delle foglie. Il nome del genere è dedicato a Michel Bégon, governatore di Saint-Domingue vissuto nel XVII secolo.

begonia ( approfondimento) f (pl.: begonie)

(botanica) genere di piante di origine tropicale con un gran numero di specie tutte ornamentali, di belle foglie di forma bizzarra e colorazioni varie ed eleganti e bei fiori

Sillabazione

be | gò | nia

Pronuncia

IPA: /be'gnja/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico Begonia, ( nome inventato dal botanico francese Charles Plumier, vissuto nella seconda metà del Seicento) dedicato del governatore delle Antille, Michel Bégon

Iperonimi