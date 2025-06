Una pianta dai fiori di diversi colori nei cruciverba: la soluzione è Petunia

PETUNIA

Curiosità e Significato di "Petunia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Petunia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Petunia? La petunia è una pianta ornamentale molto amata per i suoi fiori vibranti e variopinti, che possono spaziare dal bianco al viola, passando per il rosa e il blu. Originaria dell'America del Sud, è spesso utilizzata per abbellire giardini e balconi, grazie alla sua fioritura abbondante e alla facilità di coltivazione. Inoltre, le petunie sono apprezzate non solo per la loro bellezza, ma anche per il profumo delicato che alcune varietà possono emanare.

Come si scrive la soluzione Petunia

Hai davanti la definizione "Una pianta dai fiori di diversi colori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

