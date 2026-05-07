Germoglio che si interra per far nascere una pianta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Germoglio che si interra per far nascere una pianta' è 'Bulbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BULBO

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Perché la soluzione è Bulbo? Un bulbo è una struttura sotterranea che funge da germoglio, consentendo alla pianta di svilupparsi e crescere. Questa parte si interra nel terreno, proteggendo le parti vitali della pianta durante i periodi di inattività o avversità climatiche. Al suo interno si trovano riserve di nutrienti che supportano la ripresa vegetativa. La forma compatta e la robustezza del bulbo sono caratteristiche fondamentali per la sopravvivenza della pianta, che si sviluppa successivamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Germoglio che si interra per far nascere una pianta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Germoglio che si interra per far nascere una pianta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bulbo

La soluzione associata alla definizione "Germoglio che si interra per far nascere una pianta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Germoglio che si interra per far nascere una pianta" conferma che la soluzione 'Bulbo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bulbo

B Bologna U Udine L Livorno B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Germoglio che si interra per far nascere una pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bulbo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comune pianta dai fiori bianchi che dà dei tuberi commestibiliLa sfera della lampadinaUn globo che si interra per far nascere una piantaPianta da cui si ricava una polvere insetticidaPianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaSi pianta con i burattiniSi pianta e si leva