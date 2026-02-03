Presiede ai diversi servizi logistici di un armata

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Presiede ai diversi servizi logistici di un armata' è 'Intendenza Militare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTENDENZA MILITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presiede ai diversi servizi logistici di un armata" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presiede ai diversi servizi logistici di un armata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Intendenza Militare? L'intendenza militare si occupa di coordinare e gestire tutti i servizi necessari per il sostentamento e il supporto di un esercito, assicurando che le truppe abbiano risorse come rifornimenti, abbigliamento e mezzi di trasporto. È un settore fondamentale per il buon funzionamento delle operazioni militari, garantendo efficienza e tempestività nelle consegne e nella distribuzione. La sua presenza è essenziale per mantenere in movimento e attiva una forza armata.

Presiede ai diversi servizi logistici di un armata nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Intendenza Militare

La definizione "Presiede ai diversi servizi logistici di un armata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presiede ai diversi servizi logistici di un armata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Intendenza Militare:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona M Milano I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presiede ai diversi servizi logistici di un armata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

