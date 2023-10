Una pianta ornamentale dai fiori gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta ornamentale dai fiori gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FORSIZIA

Significato/Curiosità : Una pianta ornamentale dai fiori gialli

La Forsizia, il cui nome scientifico è Forsythia, è una pianta ornamentale molto apprezzata per la bellezza dei suoi fiori gialli brillanti. Appartiene alla famiglia delle Oleaceae ed è originaria dell'Asia orientale, in particolare della Cina e della Corea. La Forsizia è ampiamente coltivata come arbusto ornamentale nei giardini grazie alla sua fioritura spettacolare. I suoi rami flessibili e arcuati, che possono raggiungere un'altezza di circa 1,5-3 metri, sono coperti di foglie ovali di colore verde intenso. Durante la tarda primavera o l'inizio dell'estate, la pianta si riempie di numerosi fiori a forma di campana di colore giallo intenso, che pendono dai rami e creano un effetto molto vistoso. I fiori della Forsizia sono solitamente riuniti in fioriture abbondanti, che spesso ricoprono l'intera pianta, creando un magnifico spettacolo di colore. La durata della fioritura varia solitamente da due a tre settimane, ma può essere prolungata con le giuste cure. I fiori sono molto profumati e attirano api e farfalle, contribuendo a creare un ambiente vivace e gioioso nel giardino.

Altre risposte alla domanda : Una pianta ornamentale dai fiori gialli : pianta; ornamentale; fiori; gialli; Servono per pianta re chiodi; pianta con foglie aromatiche detta anche cedrina; pianta tropicale da zucchero; pianta erbacea delle Alpi; pianta ornamentale comune sulle rupi; pianta sempreverde detto in modo letterario; La pianta per fare il genepì; Vi si pianta no ombrelloni; Pianta ornamentale comune sulle rupi; Motivo ornamentale che si svolge a zigzag; Una bella pianta fioriera ornamentale ; Una pianta fiorifera ornamentale ; Pilastro ornamentale che sporge da una facciata; Un preziosa decorazione ornamentale ; Pianta ornamentale con le foglie lucide; Una bella pianta ornamentale ; C è quella del Sole e quella dei fiori ; I fiori che gli innamorati interrogano; Bei fiori candidi; Terrazzo fiori to che ospita bar o ristoranti; Olio essenziale estratto dai fiori d arancio; Reggono i fiori ; Pianticella tessile dai fiori azzurri; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria; Un noto autore di gialli ; Cubetti gialli nella macedonia di frutta; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria; La Cornwell scrittrice di gialli ; Il Wallace scrittore di gialli ; Il John Dickson gialli sta; La Scarpetta di una serie di gialli di Patricia Cornwell; Il John autore di gialli a sfondo legale;

Cerca altre Definizioni