Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama' è 'Bahrein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama
- Risposta: BAHREIN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BREN
- Inizia con: B
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Bahrein? Bahrein è uno stato insulare situato nel golfo Persico, con Manama come capitale. Questa piccola nazione si distingue per il suo paesaggio arido, le acque calme e una cultura ricca di tradizioni. È un punto di incontro tra modernità e storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama: risposta da 7 lettere
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