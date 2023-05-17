Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama' è 'Bahrein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A H R E I N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama

Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama Risposta: BAHREIN

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B R E N

Inizia con: B

B Finisce con: N

Perchè la soluzione è Bahrein? Bahrein è uno stato insulare situato nel golfo Persico, con Manama come capitale. Questa piccola nazione si distingue per il suo paesaggio arido, le acque calme e una cultura ricca di tradizioni. È un punto di incontro tra modernità e storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Bahrein. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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