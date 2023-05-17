Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama' è 'Bahrein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BAHREIN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama
  • Risposta: BAHREIN
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BREN
  • Inizia con: B
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Bahrein? Bahrein è uno stato insulare situato nel golfo Persico, con Manama come capitale. Questa piccola nazione si distingue per il suo paesaggio arido, le acque calme e una cultura ricca di tradizioni. È un punto di incontro tra modernità e storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama: risposta da 7 lettere

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