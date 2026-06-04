Lo Stato USA con Filadelfia
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo Stato USA con Filadelfia' è 'Pennsylvania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo Stato USA con Filadelfia
- Risposta: PENNSYLVANIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 4
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PSAA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Pennsylvania? Pennsylvania è uno stato degli Stati Uniti con Filadelfia come città principale. È conosciuto per la sua storia ricca e il ruolo importante nella nascita del paese. La sua cultura e le sue tradizioni riflettono un mix di influenze che si sono sviluppate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo Stato USA con Filadelfia: risposta da 12 lettere
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