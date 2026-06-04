Lo Stato USA con Filadelfia

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo Stato USA con Filadelfia' è 'Pennsylvania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E N N S Y L V A N I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo Stato USA con Filadelfia

Lo Stato USA con Filadelfia Risposta: PENNSYLVANIA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 4

4 Consonanti: 8

8 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P S A A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Pennsylvania? Pennsylvania è uno stato degli Stati Uniti con Filadelfia come città principale. È conosciuto per la sua storia ricca e il ruolo importante nella nascita del paese. La sua cultura e le sue tradizioni riflettono un mix di influenze che si sono sviluppate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo Stato USA con Filadelfia: risposta da 12 lettere

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