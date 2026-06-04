Lo Stato USA con Filadelfia

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo Stato USA con Filadelfia' è 'Pennsylvania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PENNSYLVANIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo Stato USA con Filadelfia
  • Risposta: PENNSYLVANIA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PSAA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Pennsylvania? Pennsylvania è uno stato degli Stati Uniti con Filadelfia come città principale. È conosciuto per la sua storia ricca e il ruolo importante nella nascita del paese. La sua cultura e le sue tradizioni riflettono un mix di influenze che si sono sviluppate nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Pennsylvania'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo Stato USA con Filadelfia: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "Lo Stato USA con Filadelfia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Pennsylvania. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'stato'

Cruciverba con 'filadelfia'