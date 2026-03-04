Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale' è 'Bahrein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAHREIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bahrein? Bahrein è un piccolo stato situato nella regione del Golfo Persico, noto per la sua posizione strategica e ricca di risorse naturali. La capitale, Manama, rappresenta il centro economico e culturale dell’isola, che si distingue per modernità e tradizione. Questa nazione ha una storia antica e un ruolo importante nel commercio e nella politica della zona. La sua economia si basa principalmente sul petrolio, ma sta diversificando le attività. Bahrein è un esempio di sviluppo in un contesto geografico delicato.

Quando la definizione "Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bahrein:

B Bologna A Ancona H Hotel R Roma E Empoli I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze.

