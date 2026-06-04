Uno stato di turbamento
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno stato di turbamento' è 'Inquietudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno stato di turbamento
- Risposta: INQUIETUDINE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 7
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IIDE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Inquietudine? L’inquietudine si manifesta come un senso di disagio o di insicurezza che prende il sopravvento, lasciando una sensazione di instabilità interiore. È un sentimento che spesso nasce da dubbi o preoccupazioni, rendendo difficile trovare pace anche nelle situazioni più tranquille. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno stato di turbamento: risposta da 12 lettere
Per risolvere la definizione "Uno stato di turbamento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Inquietudine. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.