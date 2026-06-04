Uno stato di turbamento

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno stato di turbamento' è 'Inquietudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INQUIETUDINE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno stato di turbamento
  • Risposta: INQUIETUDINE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IIDE
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Inquietudine? L’inquietudine si manifesta come un senso di disagio o di insicurezza che prende il sopravvento, lasciando una sensazione di instabilità interiore. È un sentimento che spesso nasce da dubbi o preoccupazioni, rendendo difficile trovare pace anche nelle situazioni più tranquille. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno stato di turbamento: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "Uno stato di turbamento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Inquietudine. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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