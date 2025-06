La sua capitale è Manama nei cruciverba: la soluzione è Bahrein

BAHREIN

Curiosità e Significato di "Bahrein"

Perché la soluzione è Bahrein? Il Bahrein è un piccolo ma affascinante arcipelago situato nel Golfo Persico, noto per la sua ricca storia commerciale e culturale. La sua capitale, Manama, è un vivace centro urbano che combina modernità e tradizioni antiche, offrendo una varietà di esperienze, dalla gastronomia ai mercati storici. Questo paese è anche famoso per le sue risorse petrolifere e per essere un importante hub finanziario nella regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piccolo regno araboStaterello insulare araboLo staterello arabo con Manama capitaleLa sua capitale è LilongweLa sua capitale è Tirana

Come si scrive la soluzione Bahrein

