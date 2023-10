Uno Stato allo sbocco del Golfo Persico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno Stato allo sbocco del Golfo Persico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : OMAN

Significato/Curiosita : Uno stato allo sbocco del golfo persico

Senza sbocco al mare. uno stato si dice doppiamente senza sbocco al mare se non ha sbocco sul mare e confina con stati anch'essi tutti senza sbocco sul... Significati, vedi oman (disambigua). coordinate: 21°n 57°e / 21°n 57°e21; 57 l'oman (in arabo , oman, pronunciato [uman], omàn), ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

