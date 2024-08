La Soluzione ♚ Un piccolo regno arabo La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BAHREIN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BAHREIN

Curiosità su Un piccolo regno arabo: La capitale è Manama, e la lingua ufficiale è l'arabo. Il Bahrein, in precedenza un emirato, è diventato un regno nel 2002, costituito come monarchia costituzionale. Il Bahrein o Bahrain, ufficialmente Regno del Bahrein (in arabo , Mamlakat al-Barayn), è un piccolo Stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico.

