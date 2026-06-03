Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso' è 'Vietnam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VIETNAM

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso
  • Risposta: VIETNAM
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VTNM
  • Inizia con: V
  • Finisce con: M

Perchè la soluzione è Vietnam? Il Vietnam è un paese situato in Asia, conosciuto per le sue terre fertili e i paesaggi lungo il Fiume Rosso. La sua cultura ricca e i mercati vivaci riflettono una storia affascinante. Le città si mescolano tra tradizione e modernità, creando un’atmosfera unica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso: risposta da 7 lettere

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