Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso' è 'Vietnam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso
- Risposta: VIETNAM
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VTNM
- Inizia con: V
- Finisce con: M
Perchè la soluzione è Vietnam? Il Vietnam è un paese situato in Asia, conosciuto per le sue terre fertili e i paesaggi lungo il Fiume Rosso. La sua cultura ricca e i mercati vivaci riflettono una storia affascinante. Le città si mescolano tra tradizione e modernità, creando un’atmosfera unica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stato asiatico bagnato dal Fiume Rosso: risposta da 7 lettere
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