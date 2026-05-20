Il regno arabo con Manama capitale
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il regno arabo con Manama capitale' è 'Bahrein'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAHREIN
La risposta Bahrein è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Bahrein? Bahrein è un paese situato nel Golfo Persico, noto per la sua storia ricca e la sua posizione strategica. La capitale, Manama, è il centro economico e culturale dell’isola, caratterizzata da modernità e tradizione. Questa nazione arabo ha una popolazione diversificata e un’economia in crescita, grazie anche alle risorse petrolifere. Bahrein si distingue per la sua cultura unica, che fonde influenze moderne con tradizioni antiche, rendendola un luogo di grande interesse nella regione.
Il regno arabo con Manama capitale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bahrein
In presenza della definizione "Il regno arabo con Manama capitale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bahrein'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il regno arabo con Manama capitale
- Risposta: BAHREIN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: N
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bahrein' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il regno arabo con Manama capitale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo staterello arabo con Manama capitale Fu la prima capitale del regno di David Originari della capitale del Regno Unito Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate Fu la capitale del Regno delle Due Sicilie
Altre definizioni collegate
Con regno: L uscita del Regno Unito dall Unione Europea
Con arabo: Nome di uomo arabo
Con manama: Lo staterello sul Golfo Persico che ha Manama per capitale