La scrive l autore su un suo libro
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scrive l autore su un suo libro' è 'Dedica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Dedica? Una dedica è un messaggio scritto dall’autore all’interno di un suo libro. Spesso è un pensiero speciale rivolto a qualcuno, un modo per condividere emozioni o ringraziare. Trova spazio all’inizio o alla fine del volume, arricchendo l’opera di un tocco personale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La scrive l autore su un suo libro
- Risposta: DEDICA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DDA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
La scrive l autore su un suo libro: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La scrive l autore su un suo libro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dedica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.