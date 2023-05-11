La scrive l autore su un suo libro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scrive l autore su un suo libro' è 'Dedica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E D I C A

Perchè la soluzione è Dedica? Una dedica è un messaggio scritto dall’autore all’interno di un suo libro. Spesso è un pensiero speciale rivolto a qualcuno, un modo per condividere emozioni o ringraziare. Trova spazio all’inizio o alla fine del volume, arricchendo l’opera di un tocco personale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La scrive l autore su un suo libro

La scrive l autore su un suo libro Risposta: DEDICA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D D A

Inizia con: D

D Finisce con: A

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La scrive l autore su un suo libro: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La scrive l autore su un suo libro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dedica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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