La scrive l autore su un suo libro

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scrive l autore su un suo libro' è 'Dedica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DEDICA

Perchè la soluzione è Dedica? Una dedica è un messaggio scritto dall’autore all’interno di un suo libro. Spesso è un pensiero speciale rivolto a qualcuno, un modo per condividere emozioni o ringraziare. Trova spazio all’inizio o alla fine del volume, arricchendo l’opera di un tocco personale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La scrive l autore su un suo libro
  • Risposta: DEDICA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DDA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Dedica'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La scrive l autore su un suo libro: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La scrive l autore su un suo libro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dedica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'scrive'

Cruciverba con 'autore'

Cruciverba con 'libro'