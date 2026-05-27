Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia
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SOLUZIONE: ORIANA
Perchè la soluzione è Oriana? Oriana Fallaci è l’autrice del libro Intervista con la storia, un’opera intensa che svela il suo modo di affrontare il dialogo e la realtà. La sua scrittura coinvolgente permette di entrare nel cuore delle interviste, offrendo uno sguardo diretto e personale sui protagonisti e sui temi trattati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oriana
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia
- Risposta: ORIANA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Oriana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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