Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia' è 'Oriana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIANA

Perchè la soluzione è Oriana? Oriana Fallaci è l’autrice del libro Intervista con la storia, un’opera intensa che svela il suo modo di affrontare il dialogo e la realtà. La sua scrittura coinvolgente permette di entrare nel cuore delle interviste, offrendo uno sguardo diretto e personale sui protagonisti e sui temi trattati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oriana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oriana'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia
  • Risposta: ORIANA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Oriana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fallaci l autrice del libro Intervista con la storia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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