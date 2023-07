Stefano l autore del libro Bar Sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stefano l autore del libro Bar Sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BENNI

Significato/Curiosita : Stefano l autore del libro bar sport

bar sport è il primo libro di stefano benni, pubblicato da arnoldo mondadori editore nel marzo 1976. è considerato un classico della narrativa umoristica... Stefano benni. stefano benni (bologna, 12 agosto 1947) è uno scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo italiano. benni è autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

