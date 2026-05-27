writer: scrive libri per altri

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'writer: scrive libri per altri' è 'Ghost'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHOST

Perchè la soluzione è Ghost? Un ghostwriter è qualcuno che si mette a scrivere libri per altre persone, senza apparire come autore. Spesso, lavora dietro le quinte, dando forma alle idee di chi desidera pubblicare senza essere direttamente riconosciuto. È come un narratore nascosto che dà voce alle storie degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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writer: scrive libri per altri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ghost

Quando la definizione "writer: scrive libri per altri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghost'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: writer: scrive libri per altri
  • Risposta: GHOST
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: G____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

G Genova
H Hotel
O Otranto
S Savona
T Torino

La soluzione 'Ghost' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "writer: scrive libri per altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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