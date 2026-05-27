writer: scrive libri per altri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'writer: scrive libri per altri' è 'Ghost'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GHOST
Perchè la soluzione è Ghost? Un ghostwriter è qualcuno che si mette a scrivere libri per altre persone, senza apparire come autore. Spesso, lavora dietro le quinte, dando forma alle idee di chi desidera pubblicare senza essere direttamente riconosciuto. È come un narratore nascosto che dà voce alle storie degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
writer: scrive libri per altri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ghost
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: writer: scrive libri per altri
- Risposta: GHOST
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ghost' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "writer: scrive libri per altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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Con writer: writer: scrive libri per conto d altri
Con scrive: Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo