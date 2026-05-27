writer: scrive libri per altri

Home / Soluzioni Cruciverba / writer: scrive libri per altri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'writer: scrive libri per altri' è 'Ghost'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHOST

Perchè la soluzione è Ghost? Un ghostwriter è qualcuno che si mette a scrivere libri per altre persone, senza apparire come autore. Spesso, lavora dietro le quinte, dando forma alle idee di chi desidera pubblicare senza essere direttamente riconosciuto. È come un narratore nascosto che dà voce alle storie degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ghost' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

writer: scrive libri per altri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ghost

Quando la definizione "writer: scrive libri per altri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghost'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: writer: scrive libri per altri

writer: scrive libri per altri Risposta: GHOST

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: G____

G____ Inizia con: G

G Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

G Genova H Hotel O Otranto S Savona T Torino

La soluzione 'Ghost' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "writer: scrive libri per altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.