Thomas Stearns l autore di Cocktail Party

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Thomas Stearns l autore di Cocktail Party' è 'Eliot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIOT

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Thomas Stearns l autore di Cocktail Party nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eliot

Se la definizione "Thomas Stearns l autore di Cocktail Party" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eliot'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Thomas Stearns l autore di Cocktail Party
  • Risposta: ELIOT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
L Livorno
I Imola
O Otranto
T Torino

La soluzione 'Eliot' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Thomas Stearns l autore di Cocktail Party". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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