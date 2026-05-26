Thomas Stearns l autore di Cocktail Party
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Thomas Stearns l autore di Cocktail Party' è 'Eliot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ELIOT
Vuoi approfondire la risposta Eliot? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Thomas Stearns l autore di Cocktail Party nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eliot
Se la definizione "Thomas Stearns l autore di Cocktail Party" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eliot'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Thomas Stearns l autore di Cocktail Party
- Risposta: ELIOT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Eliot' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Thomas Stearns l autore di Cocktail Party". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Thomas Stearns autore di Assassinio nella cattedrale Thomas lo scrittore tedesco autore della saga I Buddenbrook Thomas Stearns che scrisse La terra desolata Il Thomas autore di Teatro grottesco Scrisse Cocktail party
Altre definizioni collegate
Con thomas: Thomas Alva, celebre inventore statunitense
Con stearns: Thomas Stearns che scrisse La terra desolata
Con autore: L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore