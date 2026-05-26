Un libro di Collodi

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un libro di Collodi' è 'Giannettino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIANNETTINO

Perché la soluzione è Giannettino? Nel racconto di Collodi, Giannettino è un personaggio che si distingue per il suo carattere vivace e curioso. La sua presenza arricchisce la narrazione, portando un tocco di allegria e spontaneità. Attraverso le sue avventure, si percepisce la sua voglia di scoprire il mondo e di imparare dai propri errori. Le sue azioni e reazioni rendono il libro ancora più coinvolgente e amato dai lettori.

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Un libro di Collodi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Giannettino

In presenza della definizione "Un libro di Collodi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giannettino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un libro di Collodi
  • Risposta: GIANNETTINO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: G__________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
A Ancona
N Napoli
N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Giannettino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un libro di Collodi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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