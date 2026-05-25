Gianni l autore delle Favole al telefono
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SOLUZIONE: RODARI
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Perché la soluzione è Rodari? Gianni, conosciuto per le sue storie che catturano i cuori di bambini e adulti, ha scritto tante favole che rimangono nel cuore. La sua capacità di raccontare con semplicità e immaginazione rende ogni racconto speciale. La voce di Rodari, grande narratore e poeta, si unisce alle sue parole portando magia e insegnamenti. Insieme, hanno creato un mondo di sogni e valori che non si dimenticano facilmente.
Gianni l autore delle Favole al telefono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rodari
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gianni l autore delle Favole al telefono
- Risposta: RODARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Rodari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gianni l autore delle Favole al telefono". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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