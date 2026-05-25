Gianni l autore delle Favole al telefono

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: RODARI

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Perché la soluzione è Rodari? Gianni, conosciuto per le sue storie che catturano i cuori di bambini e adulti, ha scritto tante favole che rimangono nel cuore. La sua capacità di raccontare con semplicità e immaginazione rende ogni racconto speciale. La voce di Rodari, grande narratore e poeta, si unisce alle sue parole portando magia e insegnamenti. Insieme, hanno creato un mondo di sogni e valori che non si dimenticano facilmente.

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Gianni l autore delle Favole al telefono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rodari

La definizione "Gianni l autore delle Favole al telefono" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rodari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gianni l autore delle Favole al telefono
  • Risposta: RODARI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
D Domodossola
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Rodari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gianni l autore delle Favole al telefono". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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