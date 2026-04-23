Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo

Anna Gallo | 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo' è 'Ibidem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IBIDEM

Perché la soluzione è Ibidem? IBIDEM è un avverbio che si utilizza per evitare di ripetere lo stesso termine già menzionato nel testo. Questo strumento linguistico permette di mantenere la coerenza e la fluidità del discorso, evitando ripetizioni superflue. Si inserisce di solito tra parentesi o in modo abbreviato, riferendosi alla precedente parola o espressione. L’uso corretto di IBIDEM contribuisce a rendere più elegante e preciso il linguaggio scritto, facilitando la comprensione delle idee espresse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ibidem

In presenza della definizione "Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo" conferma che la soluzione 'Ibidem' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ibidem

I Imola
B Bologna
I Imola
D Domodossola
E Empoli
M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scrive per non ripetere in quello stesso luogo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ibidem' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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