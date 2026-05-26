L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore
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SOLUZIONE: RIZ
L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Riz
Questa pagina è dedicata alla definizione "L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riz'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore
- Risposta: RIZ
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: R__
- Inizia con: R
- Finisce con: Z
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Riz' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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