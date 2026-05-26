L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore' è 'Riz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIZ

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L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Riz

Questa pagina è dedicata alla definizione "L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riz'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore
  • Risposta: RIZ
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: R__
  • Inizia con: R
  • Finisce con: Z

Le 3 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
Z Zara

La soluzione 'Riz' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Ortolani compianto autore di molte colonne sonore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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