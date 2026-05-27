Gruppo di pagine in cui si divide un libro

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gruppo di pagine in cui si divide un libro' è 'Segnatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGNATURA

Perchè la soluzione è Segnatura? Una segnata è un insieme di pagine che formano una parte di un libro, aiutando a trovare facilmente un capitolo o un passaggio. È come una piccola guida che permette di tornare subito al punto desiderato senza perdere tempo a cercare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gruppo di pagine in cui si divide un libro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Segnatura

La definizione "Gruppo di pagine in cui si divide un libro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segnatura'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gruppo di pagine in cui si divide un libro

Gruppo di pagine in cui si divide un libro Risposta: SEGNATURA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Segnatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo di pagine in cui si divide un libro". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.