Gruppo di pagine in cui si divide un libro
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gruppo di pagine in cui si divide un libro' è 'Segnatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEGNATURA
Perchè la soluzione è Segnatura? Una segnata è un insieme di pagine che formano una parte di un libro, aiutando a trovare facilmente un capitolo o un passaggio. È come una piccola guida che permette di tornare subito al punto desiderato senza perdere tempo a cercare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gruppo di pagine in cui si divide un libro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Segnatura
La definizione "Gruppo di pagine in cui si divide un libro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segnatura'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gruppo di pagine in cui si divide un libro
- Risposta: SEGNATURA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Segnatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo di pagine in cui si divide un libro". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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