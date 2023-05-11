Orologio detto all antica

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Orologio detto all antica' è 'Oriolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ORIOLO

Perchè la soluzione è Oriolo? Un orologio detto all'antica è un pezzo che richiama i metodi tradizionali di misurare il tempo, spesso con dettagli artigianali e stile vintage. Questi strumenti portano con sé un fascino d'altri tempi, evocando un senso di storia e di eleganza senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Orologio detto all antica
  • Risposta: ORIOLO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OIO
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O
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Orologio detto all antica: risposta da 6 lettere

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