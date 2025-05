Pure detto all antica nei cruciverba: la soluzione è Anco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pure detto all antica' è 'Anco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANCO

Curiosità e Significato di "Anco"

La parola Anco è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anco? La parola anco è un termine arcaico che si riferisce al fianchi o alla parte laterale del corpo umano; è anche usata in contesti poetici o letterari per evocare un senso di antichità. Quindi, pure detto all'antica allude a questo uso tradizionale della parola.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Marzio dell antica RomaSuccedette a Tullo OstilioMarzio successe a Tullo OstilioOrologio detto all anticaAbituato detto all anticaCosì è anche detto il crampo degli scrivani

Come si scrive la soluzione: Anco

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

V I R G A O Mostra soluzione



